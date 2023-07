Napoli | stanziati fondi per riaprire sede municipale di Ponticelli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Un emendamento al bilancio comunale consentirà di avviare i lavori per la riapertura delladi, chiusa dallo scorso maggio. L’intervento è stata illustrato questa mattina dai consiglieri comunali Massimo Cilenti, Rosaria Borrelli e Gennaro Demetrio Paipais che, insieme al consigliere Catello Maresca, hanno presentato l’emendamento passato con il voto favorevole dell’intera assemblea. All’incontro sono intervenuti anche i consiglieri della Municipalità 6 Rossana Palumbo, Carmine Esposito e Generoso Olivieri (Libera) e Stefano Marzatico (Gruppo Maresca). Per gli interventi necessari alla riattivazione della struttura di Piazza Michele De Iorio sono stati400mila euro. Ora sarà necessario attendere il ...

Operiamo con fondidallo Stato e con donazioni e lasciti. Con queste risorse " ha ... L'accordo con il Comune diaumenta la nostra capacità di ascolto: i Servizi sociali potranno ...Sono 236 i milioniper i trasporti. Soldi che saranno spesi per il completamento della rete fognaria del Porto di, le barriere sommerse di Torre Annunziata, l'accessibilità per la ...Operiamo con fondidallo Stato e con donazioni e lasciti. Con queste risorse - ha ... L'accordo con il Comune diaumenta la nostra capacita' di ascolto: i Servizi sociali potranno ...Sarà fornito ascolto, conforto ed assistenza a coloro che non dispongono dei mezzi finanziari e psicosociali per superare dipendenze sia di tipo tossicologico ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. È stato firmato oggi, 5 luglio, a Palazzo San Giacomo – dall’Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese e dal Vicepresiden ...