Napoli | Osimhen racconta l’episodio con Mourinho | «Una sensazione incredibile»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Victor, attaccante del, ha parlato a Soccernet delcapitatogli con Josénel match contro la Roma Victor, attaccante del, ha parlato a Soccernet delcapitatogli con Josénel match contro la Roma. PAROLE – «In quella partita ebbi un infortunio al polso, fui calpestato e rimasi a terra.venne da me dicendomi: ‘Hai fatto un bel gol però non provare a tuffarti… Continua a giocare così che sei sulla buona strada’. Gli risposi che non avevo affatto simulato l’infortunio al polso, ma che ero stato spinto. Gli feci vedere il polso fasciato emi rispose: ‘Vai avanti!’. Sentire queste parole danel bel mezzo di ...

Commenta per primo Sulle tracce di Victorc'è il Bayern Monaco, ma De Laurentiis è stato chiaro: solo un'offerta irrinunciabile potrebbe farlo andare via dain questa finestra di mercato. Cifre che non fanno piacere al Bayern ...Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha commentato ai microfoni di T - online quanto richiesto dalper Victor. ' Conpotremmo programmare quasi per 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere '. ...Vlahovic (LaPresse) - calciomercato.itDietro l'inglese c'è invece Victor, che sta trattando il rinnovo cole in ogni caso costa non meno di 150 milioni. La pista Premier League rimane ...

L'attaccante del Napoli, Osimhen, ha raccontato un aneddoto su Mourinho, il tecnico della Roma, che ha incontrato durante un match ..."In quella partita ebbi un infortunio al polso, fui calpestato e rimasi a terra. Mourinho venne da me dicendomi: Hai fatto un bel gol però non provare a tuffarti... Continua a giocare così che sei sul ...