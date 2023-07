Napoli | Osimhen esalta Mourinho | “Sensazione incredibile ascoltarlo durante una partita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’attaccante del, Victor, nel corso di un’intervista rilasciata al portale nigeriano ‘Soccernet.ng’, ha raccontato un aneddoto in merito alla sfida giocata contro la Roma: “Qualcuno mi calpestò il polso e rimasi a terra dolorante. A quel punto arrivòe mi disse di non provare a tuffarmi, aggiungendo ‘continua a giocare in questo modo che sei sulla buona strada. Gli dissi che la mia non era una simulazione e gli feci vedere i segni sul polso e lui mi rispose di andare avanti. Per me è stata unaascoltare le parole diuna. E’ la benzina giusta per andare avanti. I giovani attaccanti possono soltanto migliorare con lui” SportFace.