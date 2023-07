Napoli | omicidio tra i vicoli | ucciso con dieci colpi di pistola

(Di giovedì 6 luglio 2023)ieri tra le 23 e la mezzanotte adiPasquale Sesso, 44 anni.Pasquale Sesso Teatro del delitto il Pallonetto di santa Lucia. Secondo una prima ricostruzione, I sicari sono entrati in azione in via Egiziaca a Pizzofalcone, crivellando con ben 10la vittima. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

A fare luce sull'sono stati i carabinieri di Marano dicoordinati dalla Procura diNord: in poche ore gli investigatori hanno concentrato le indagini su Porcelli, amico del ...... ecco che cosa è successo SAN GIORGIO A CREMANO Fotogallery - Afiaccolata per Fulvio, il tirocinante del Cnr morto nell'auto esplosa I PARENTI E GLI AMICI Fotogallery -Primavalle, ...Scrisse il Tribunale per i minorenni dispiegando il provvedimento che toglieva al militare ...2011 Il marito di Melania viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di...

Omicidio a Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola nella notte ilmattino.it

Agguato nella notte a Napoli: un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Solitaria, all'angolo con via Santa Lucia, ed è morto poco dopo il ricovero ...La camorra torna a sparare a Napoli e la fa ala Pallonetto di santa Lucia. Nella tarda serata di ieri infatti è stato crivellato di colpi il 44enne ...