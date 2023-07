Napoli | nuovo sciopero dei mezzi pubblici Eav e Anm

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndeiEav e Anm è in programma per domani venerdì 7 luglio a. A indire losono stati Confail- Faisa per 24 ore e mentre dalle ore 09.00 al 13.00 OR.S.A. Diversi i motivi che hanno portato ad indire lo, dalla sicurezza sul lavoro agli orari di lavoro del personale amministrativo. Sono a rischio anche le line flegree e linee vesuviane. Corse ANM: Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta. Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di ...