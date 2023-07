... in località Gargani nel comune di Roccarainola (). Una esplosione che ha ucciso un operaio ... Lediffuse, che vedono i militari dell'Arma sul luogo dove è avvenuta l'esplosione sono ...Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha scosso Roccarainola, in provincia di. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito allarmato carabinieri e vigili del fuoco , accorsi sul posto, che adesso sono al lavoro per spegnere le fiamme . La tragedia ......segnalazione telematica e la possibilità di inviare alle piattaforme il codice hash delle... Proprio di ieri sera la notizia di un attacco a un ospedale di, Luigi Valvitelli, che ha ...

Napoli: le immagini dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio leggo.it

È il 20 aprile del 2011, quando Melania Rea viene trovata morta, all'età di 28 anni, nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha scosso Roccarainola, in provincia di Napoli. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito ...