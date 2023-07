Napoli | forte esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio | morto un operaio di 51 anni

Unaesplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha scosso Roccarainola, in provincia di. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito allarmato carabinieri e vigili ...I bianconeri, chiuso il rinnovo di Adrien Rabiot, ora puntanosu Sergej Milinkovic - Savic, ... Sembra remoto un approdo del 'Sergente' in Arabia, a 12, con ilcampione d'Italia proposto a ...... in casa Roma potrebbe tornarel'interesse per lo svincolato Adama Traoré, sui cui il Milan, ... Sempre più vicino il rinnovo del contratto con ilper Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ...

Napoli, forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: un disperso, si temono vittime leggo.it

Tanti i cittadini ad aver avvertito il forte rumore e a essere scesi in strada ... Gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli hanno da poco raggiunto la zona. Nelle prossime ore si cercherà di ..."Ringrazio il presidente De Luca e la giunta per aver prolungato di altri tre anni questa sfida importante della sanità che stiamo affrontando. Ora dobbiamo vincere le sfide in atto. (ANSA) ...