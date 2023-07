Napoli | esplosione in fabbrica fuochi d’artificio a Roccarainola

Una fortein una fabbrica di fuochi d'artificio ha scosso Roccarainola, in provincia di. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito allarmato carabinieri e vigili del ...Un'si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato vittime,...Un'si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato vittime,...Un’alta colonna di fumo è visibile da chilometri: lo scoppio è stato potente ma finora non ci sarebbero feriti ...C'è stata, infatti, un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.