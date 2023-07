Napoli | esplosione in fabbrica fuochi artificio Roccarainola | morto operaio

(Di giovedì 6 luglio 2023), 06 lug. - (Adnkronos) - E' stato trovato il corpo senza vita dell'delladid'di) in cui questa mattina si è verificata un'. Si tratta di un 51enne, l'unico che mancava all'appello e per il quale erano in corso le ricerche da parte dei soccorsi e dei carabinieri della compagnia di Nola intervenuti sul posto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Nola.

