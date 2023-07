Napoli | esplode una fabbrica fuochi d’artificio | morto un operaio cinquantenne a Roccarainola Il video dal drone

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ospitava il laboratorio in cui si miscelano le sostanze pirotecniche il casotto che è esploso giovedì mattina sulle colline che sovrastano, nel Nolano. Al suo interno stamattina c’era al lavoro Raffaele Miele, classe 1972, l’che ha perso la vita. Completamente sbriciolata la struttura. Le foto dall’alto danno l’idea di uno scenario apocalittico: alberi carbonizzati, la sagoma della struttura che non c’è più, un piccolo cratere nel punto dove verosimilmente c’è stata l’esplosione. La Fireworks, l’azienda dipirotecnici interessata dall’incidente, è organizzata su più strutture: un corpo centrale con gli uffici e poi tante piccole strutture disseminate lungo la collina dove materialmente si lavorano i. Una separazione necessaria per evitare che l’esplosione ...

Una fabbrica di fuochi d'artificio è esplosa, in provincia di. Un operaio di 51 anni è l'unica vittima dell'incidente di questa mattina intorno alle 10.30. La deflagrazione in uno dei due casotti della Fireworks, una azienda che ha già un tragico bilancio ...... in località Gargani nel comune di Roccarainola (). Una esplosione che ha ucciso un operaio ... Leggi anchefabbrica di fuochi d'artificio nel Napoletano: muore operaio 51enne Il ...... in provincia di. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito ... Milano,furgone carico di bombole di ossigeno: il momento dello scoppio dell'incendio Incendio in un ...

Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio vicino Napoli, un morto Sky Tg24

Un morto e un boato tremendo. La Fireworks di Roccarainola, in provincia di Napoli, è esplosa. La lunga scia di sangue nelle fabbriche di fuochi d'artificio.Una esplosione che ha letteralmente sbriciolato un laboratorio che faceva parte di una fabbrica di fuochi d’artificio, la Fireworks ...