Napoli | bimbo ringrazia carabiniere | “Hai arrestato papà | bravo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) L'episodio durante un incontro per promuovere la legalità organizzato da don Patriciello nel Parco Verde di Caivano “Tu di notte sei venuto ad arrestare, sei stato”. Queste le parole pronunciate da un bambino del Parco Verde di Caivano (), complesso di edilizia popolare noto per la forte presenza della criminalità organizzata, al capitano Antonio Maria Cavallo, comandante della Compagnia carabinieri di Caivano. L’episodio è avvenuto durante un incontro per promuovere la cultura della legalità organizzato da don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde. All’incontro hanno partecipato diversi bambini della zona e uno di loro ha riconosciuto nel capitano Cavallo ilche hail padre. “Posso stare con te?”, ha aggiunto il ...

L'episodio durante un incontro per promuovere la legalità organizzato da don Patriciello nel Parco Verde di Caivano ...« Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso ». Un inatteso riconoscimento, seguito da un ancor più ...