Napoli | attento | un Big può trasferirsi subito all’Inter

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Allarme per il, l’Inter prova a soffiare un big agli azzurri: la mossa di Marotta per portarlo a Milano Dopo settimane di dubbi, ilpuò finalmente iniziare a muoversi sul mercato. Fino a questo momento, a farla da padrone in casa, sono state le spinose questioni allenatore e Cristiano Giuntoli. Come ormai noto da tempo, Luciano Spalletti, dopo aver trionfato in Serie A, ha deciso di lasciare gli azzurri alla ricerca di un po’ di meritato riposo. Per settimane si sono susseguiti i nomi dei possibili successori. Tra i tanti accostati alci sono stati anche Antonio Conte, Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann. Alla fine, tutti gli indizi sembravano portare a Christophe Galtier ma, a sorpresa, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. Il nodo Cristiano ...