Napoli | Antonino Cannavacciuolo propone dei nuovi biscotti friabili | burrosi e gustosi | si preparano al pistacchio | al cioccolato o alla vaniglia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 6 luglio 2023)mostra una sua nuova creazione: deida lui stesso definiti. Tra gli ingredienti c'è anche il, lao ilè la culla del cibo nel Sud Italia, soprattutto per quanto riguarda i dolci. Pastiere, babà, sfogliatelle frolle e ricce, nuvolette e così via rappresentano solo alcuni dei dessert della tradizione culinaria. Se uniamo la passione partenopea per tutto ciò che sia 'zuccherato'bravura di, chef stellato e personaggio televisivo principalmente noto per essere giudice di MasterChef Italia, la combo non può che essere ...