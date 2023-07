Napoli | agguato al Pallonetto Santa Lucia | ucciso 44enne

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 44 anni è statoin unavvenuto ieri sera anella zona del. La vittima, Pasquale Sesso, viaggiava a bordo di uno scooter in via Solitaria quando è stato raggiunto da ignoti che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. Uno di questi lo ha colpito mortalmente. Trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile di. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

