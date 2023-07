Napoli | addio a Lete | la partnership durava da 18 anni

- L'di Kim è ormai certo e gli azzurri hanno l'obbligo di andare sul mercato per cercare un sostituto all'altezza del coreano. Trovarne uno in grado di sostituire il difensore più forte ...Notiziecalcio . Lete non sarà più Main Sponsor della SSC, ad annunciarlo è lo stesso club azzurro attraverso i propri canali social SSCallo sponsor Lete Ecco il commento della SSCche ha ringraziato lo sponsor Lete, ufficializzando l': CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...... per rilanciare la sfida alcampione d'Italia, al Milan, all'Inter e a tutte le altre. ... intravedendo già l'. Juve, Bonucci già lontano dai bianconeri: frattura con il difensoreLa ...

Addio Napoli, l'annuncio: “18 anni insieme, dalla C allo scudetto” Corriere dello Sport

Addio precariato. Scatta il contratto a tempo indeterminato per 252 infermieri e 105 operatori sanitari. Entrati nell'Asl che abbraccia comuni da Torre del Greco a Sorrento per fare fronte all'emergen ...La partnership tra il Napoli e la Lete è ufficialmente terminata, il club azzurro ha pubblicato un messaggio sui propri profili social.