Mutui | governo in campo | «Pìù tempo per pagare» Abi | solo a chi è in regola

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilscende insuiper aiutare le famiglie in difficoltà e in ritardo con il pagamento delle rate. In ballo poco meno di 7 miliardi di prestiti in bilico. «Considero...

Le banche si dicono disponibili ad allungare la durata dei. Una buona notizia per risparmiatori e investitori che si aggiunge al rinnovato impegno delsull'argomento. Una vera svolta in un momento in cui la politica della Bce contro l'...Unicredit , Intesa Sanpaolo , Banco BPM : sono arrivate nelle ultime ore le prime adesioni delle grandi banche alla richiesta deldi allungare la durata deia tasso variabile delle ...Le parole di Giorgetti seguono quelle di Matteo Salvini , che aveva anticipato un'iniziativa delper congelare le rate deia tasso variabile, cresciuti dopo i ripetuti rialzi dei tassi ...Da banche ok ad allungare scadenze mutui a tasso variabile. Cosa ha detto Intesa SanPaolo e come si sta muovendo UniCredit Intesa Sanpaolo e Unicredit raccolgono l’invito del governo Meloni ad ...Il governo ha allo studio l’ipotesi di permettere alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile l’allungamento dei tempi di rimborso del finanziamento. Ecco come ...