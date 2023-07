(Di giovedì 6 luglio 2023) Le banche si dicono disponibili ad allungare la durata dei. Unaper risparmiatori e investitori che si aggiunge al rinnovato impegno del governo sull'argomento. Una vera svolta in un momento in cui la politica della Bce contro l'inflazione pesa sui tassi d'interesse dei prestiti. Il punto con Mario Benedetto.

...disposizioni che riguardano non solo la possibilità di accedere a servizi finanziari comee ... "Con l'approvazione della proposta di testo unificato,vengono cancellati per legge lo ...Daial canone Rai. "Siccome sono entusiasta di quello che sta facendo il governo italiano, mi ... la sua debolezza sarebbe un problema anche in Italia dove potrebbeaprirsi la lotta ......, di rendere più gestibili le rate a tasso variabile e la gestione delle spese personali dei titolari deidi questa tipologia. A portare avanti il confronto è il MEF, con il ministro ...

Mutui, finalmente una buona notizia Il Tempo

I mutui a tasso variabile sempre più cari. Si dell'Abi all'allungamento della durata ma come fare per risparmiareChi ha acceso un mutuo nel 2022 a tasso variabile si ritrova la stangata. La storia di una nostra lettrice: "In un solo anno spendo 3mila euro in più di interessi. Denaro che avevo pensato di utilizza ...