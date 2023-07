Musica in lutto | l’amata cantante è morta a soli 48 anni

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il mondo dellainper la scomparsa della nota. L’artista èall’età di 48. Da tempo combatteva contro la depressione, ma alla fine la malattia ha prevalso su di lei. Ladomenica 2 luglio, ma solo adesso la famiglia ha annunciato la sua scomparsa. Dolore e sgomento tra i fan. (Continua…) Leggi anche: Sport in, addio al giovane campione: morto in modo atroce a18Leggi anche: Giorgio Panariello travolto dal: l’addio è dolorosoinnel mondo della: la ...

Nei bar, sotto al sole di luglio mentre le campane suonano a, si stringono i pugni e si ... E quelli sono i ragazzi dei gruppi avversari, che ascoltano'trap' e che pure fumano - perché ...nel mondo dellaper la morte di Marcello Colasurdo. Il musicista, per molti il 're' della tammurriata, è venuto a mancare a 68 anni. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute non ...Ma non è solo il mondo dellaa piangere il musicista, perché anche lo spettacolo è adopo la sua morte. Marcello Colasurdo , infatti, stato un attore al cinema e in teatro . Tra le sue ...

Addio a Marcello Colasurdo, maestro della tammorra: lutto nel mondo della musica. Domani i funerali Fanpage.it

È morta CoCo Lee: la cantante era in coma dopo aver tentato il suicidio e da tempo soffriva di depressione. Aveva 48 anni.È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della talentuosa cantante Coco Lee. A soli 48 anni, Coco ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel mondo della musica. La ...