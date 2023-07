Musetti-Munar oggi | Wimbledon 2023 | nuovo orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 6 luglio 2023) Prosegue a rilento ildi, con Lorenzoche scenderà in campo solo quest’(giovedì 6 luglio) per il suo incontro di secondo turno contro Jaume. Sono trascorsi infatti già tre giorni dal match d’esordio dell’azzurro ai Championships, in cui era arrivata la sua prima vittoria in carriera nel main draw all’All England Club contro il peruviano Varillas. Il ventunenne di Carrara, pia permettendo (il meteo londinese è sempre imprevedibile, ma le proiezioni odierne sono incoraggianti), inaugurerà ildi giornata sul campo 14 e sarà sicuramente favorito contro il tennista spagnolo numero 109 del ranking ATP. L’unico precedente ufficiale tra i due nel circuito maggiore sorride però proprio a ...

Giovedì si concluderanno () il derby tra Matteo e Lorenzo e i match di Arnaldi e Cecchinato. Cocciaretto trova Masarova,ha. Sul Centrale anche Ruud e Rybakina Com'era prevedibile e senz'altro previsto, non ce l'hanno fatta gli organizzatori a mettere in campo e concludere tutti gli 87 incontri in ...I match riprenderanno giovedì, quando si giocherà anche. CECCHINATO - JARRY 6 - 4, 1 - 4 LIVE I match conclusiRublev - Karatsev, Choinski - Hurkacz,, Wang - Kenin, Barrios Vera - Goffin, Marterer - Mmoh, Bublik - Wolf, Parks - Bogdan, Siniakova - Tsurenko, Mertens - Svitolina 16.05 - MATCH ...

