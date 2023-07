Le quote diAd aggiungere ulteriore equilibrio ci sono i precedenti: una vittoria a testa.ha vinto al primo turno degli Us Open 2021, in cinque set;ha avuto la ...Wimbledon, i possibili vincentiinMannarino in Medvedev - Mannarino Raonic in Raonic - Paul Mayot in Pella - Mayot Fucsovics in Giron - Fucsovics Wimbledon, i match da ...... seguita dall'incontro tra la campionessa in carica Elena Rybakina e Alize Cornet , prima dell'attesissima sfida tra Andye Stefanos. Questa è certamente la partita di cartellone ...

Murray-Tsitsipas pronostico, Wimbledon: Over 41.5 a 1.91 La Gazzetta dello Sport

Cinque azzurri impegnati oggi a Church Road: Arnaldi e Cecchinato dovranno completare le partite con Carballes e Jarry. Tra i big ecco Medvedev e Ruud e la supersfida Murray-Tsitsipas ...Lo scozzese numero 40 del seeding parte favorito contro il greco, reduce dalla "battaglia" con Thiem A Wimbledon altra ricca giornata di gare, il big match vede di fronte il beniamino di casa Andy Mur ...