(Di giovedì 6 luglio 2023) Monreale – Il sindacoesprime il suo cordoglio per la scomparsa di: “Va via undalinfinitamente” “Una persona che ha dedicato gran parte della sua vita alla comunità di Pioppo e al territorio monrealese, portando avanti un progetto di rinascita e valorizzazione del patrimonio ambientale e delle tradizioni. (Monrealelive.it)

Tumore al viso di un chilo e mezzo,non riusciva più a respirare: 8 ore in sala operatoria per ricostruire la faccia Dolore al ginocchio, poi la risonanza e la diagnosi choc: Tommaso morto per ...... De Michele: "Aprire un cantiere per l'unità del centrosinistra piemontese" Moreno D'- ... 2023 Cronaca Novara, tragedia nel volley:Julia Ituma, 18enne dell'Igor Redazione - Aprile 13, ...annegato a Ostia mentre fa il bagno nella spiaggia libera. 'Colpito da un malore' La tragedia ... quello del giovane, 19 anni di Roma originario delle isole Mauritius ma nativo di Mantova. ...

Muore Angelo Marceca, Arcidiacono: “Uomo dal cuore nobile” MonrealeLive

Franca Lombardi è deceduta a 93 anni nominando la sua badante, Yevheniia Slobodyska, erede universale. I cugini della deceduta, però, hanno accusato la donna e suo marito di circonvenzione di incapace ...Era in vacanza a Monaco con i genitori, poi, tornata in Italia, la terribile diagnosi. Lo scorso aprile è iniziato l'incubo di Giada Martini, 18 anni compiuti a gennaio, che dopo ...