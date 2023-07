Motomondiale | Marini ' Spostiamo l' asticella sempre più in alto'

Rimaniamo concentrati, continuiamo a dare il massimo e spostiamo l'asticella ancora più in alto fino a poter battagliare per il podio" ha detto, che è orgoglioso della crescita del team e ...In questo modo farebbe posto per un altro pilota ''Academy'' al fianco di Lucanel team di Valentino Rossi, profilo che dovrebbe riguardare Franco Morbidelli . Stesso discorso fatto per Zarco ...La grande novità del2023 è stata l'introduzione della gara sprint del sabato per quanto riguarda la classe ...11 13 20 20 25 11 100 4 Johann Zarco Ducati 13 20 9 16 16 16 90 5 Luca...'È stato un inizio molto positivo, abbiamo lavorato bene e centrato risultati importanti'.TAVULLIA (ITALPRESS) - Luca Marini non si ferma e ha già ...Arbolino e Dixon in MotoGP nel 2024. Ma chi farà posto a loro Se è vero che gli unici confermatissimi e saldi al loro posto sono Pecco Bagnaia e Luca Marini, le altre 6 Desmosedici fanno gola e sono ...