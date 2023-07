Mostra del Cinema di Venezia 2023 | “Challengers” di Luca Guadagnino è il film d’apertura

Leggi su amica

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non poteva che essere un “figlio” celebre del Festival ad aprire le danze dell’edizione numero 80. Arriva direttamente dal Comitato della Biennale l’annuncio che sarà Challengers diilche aprirà, Fuori Concorso, laInternazionale d’Artetografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera. In scena dal 30 agosto al 9 settembre. “Challengers” diapre ladelIl regista, che lo scorso anno era in gara con Bones and all, che si è aggiudicato sia il Premio Marcello Mastroianni per la giovane protagonista Taylor Russell, che il ...