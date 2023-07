Morto per droga Fentanyl il nipote di De Niro | cos' è e quali sono gli effetti

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilè un oppiaceo sintetico approvato dalla Food and Drug Administration per l'uso come analgesico (sollievo dal dolore) e anestetico. "È circa 100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell'eroina come analgesico" si legge sul sito del DEA (Drug Enforcemente...

... intellettuale cattolico che ha continuamente cercato una viacontinuare a credere "malgrado tutto", autore di libri "personali" su Gesù e Maria, èa Parigi all'età di 93 anni. In italiano ...Un ragazzo di 26 anni ènella notte sulla Pontina. La tragedia si è verificata nel territorio di Latina all'altezza ...il giovane non c'è stato nulla da fare: sul posto i soccorritori non ...la prima volta sul grande schermo, la potente storia di Bob, il suo superamento delle avversità ... Kingsley Ben - Adir interpreterà l'icona del reggae in un film biografico Bob Marley ènel ...

Francia: ventisettenne morto per un 'flash-ball' sparato dalla polizia Agenzia ANSA

Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, ha commentato sui social un passaggio del testamento di Silvio Berlusconi, quello in cui c'è un lascito (cospicuo, 30 milioni) per l'amico Marcello Dell'Utri.Un operaio di 51 anni è morto a causa di una esplosione avvenuta nella ditta di fuochi di artificio dove lavorava ...