Morta improvvisamente a 46 anni una mamma fitness | dopo una corsa non si è più risvegliata

(Di giovedì 6 luglio 2023) Attenta all’alimentazione, all’importanza di uno stile di vita sano. Amber Stokes raccontava su Facebook la sua passione per lae proprio lo scorso 4 luglio aveva fatto jogging per diversi chilometri. Tornata a casa, si è messa a letto per riposare e non si è più svegliata. La 46enne è: lascia il compagno e i figli avuti da un precedente matrimonio di 17 e 20. La notizia, poi ripresa da diversi tabloid, la dà il giornale locale Sunshine Coast Daily: siamo a Sunshine Coast nello Stato del Queensland. A trovare il corpo il compagno Andy Kinden che, non riuscendo a svegliarla, ha chiamato i soccorsi. Quando i paramedici sono giunti sul luogo della chiamata non hanno potuto far altro che costare il decesso di Stokes. Amber era la segretaria della Woombye Snakes Football Club e nella sua comunità era amata da tutti: “Era ...

La storia della giovane mamma di 46 anni morta a causa di un malore improvviso ha dell'incredibile. La donna ha sempre prestato particolare attenzione all'alimentazione sana ...