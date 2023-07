(Di giovedì 6 luglio 2023) La sensazione è che il capitolo centravanti si dovrà chiudere prima del previsto se lavorrà prendere. Perché adesso sul ventiquattrenne ex Sassuolo si è fiondatoil. Il ...

La sensazione è che il capitolo centravanti si dovrà chiudere prima del previsto se la Roma vorrà prendere Scamacca . Perché adesso sul ventiquattrenne ex Sassuolo si è fiondato anche il Milan . Il ......Naviglio il Milan è in pressing su Rejinders e per i rossoneri diventa calda anche la pista. ... Zaniolo, Milinkovic - Savic e altri rinforziIpotizzando tutte queste cessioni (che ...... ma al momento si tratta di una pista piuttosto.14.10 - Secondo 'L'Equipe' Luis Enrique ... il centrocampista spagnolo dovrebbe svolgere le visite mediche con il Psg.10.54 -- Milan ...

Morata difficile per Roma e Milan: ora anche i rossoneri sono su Scamacca Corriere dello Sport

Alvaro è complicato per i giallorossi e ora Pinto valuta Taremi: l’iraniano del Porto è in scadenza nel 2024 e rifiuta l’ipotesi Everton ...Morata sembrerebbe essere diventato uno degli obiettivi del Milan oltre che della Juve ma le possibilità rossonere sarebbero un incognita ...