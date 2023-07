(Di giovedì 6 luglio 2023) commenta Undi, aidopo una condanna per, revenge porn, lesioni e danneggiamenti nei confronti di due ex fidanzate e di altre donne, è stato arrestato e portato in ...

commenta Un 50enne di, ai domiciliari dopo una condanna per, revenge porn, lesioni e danneggiamenti nei confronti di due ex fidanzate e di altre donne, è stato arrestato e portato in carcere. L'uomo infatti, ...È accaduto a Seregno, in provincia di, dove un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver ... Le accuse dimosse dal genitore al figlio sono ora al vaglio degli investigatori. Solo due ...... ogni giorno i fatti di cronaca ci ricordano, attraverso episodi di violenze, molestie,e ... si è verificato lo scorso weekend a Seregno, un comune die Brianza. È successo tutto all'...

Monza, stalking alla ex nonostante i domiciliari: 50enne in carcere TGCOM

Un 50enne di Monza, ai domiciliari dopo una condanna per stalking, revenge porn, lesioni e danneggiamenti nei confronti di due ex fidanzate e di altre donne, è stato arrestato e portato in carcere.