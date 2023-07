Monza | è fatta per il colpo Gagliardini | i dettagli Fissate le visite mediche

Punti chiave 18:27 Onana, entro il weekend l'Inter aspetta la seconda offerta da parte del Manchester United 16:49, èper Gagliardini 16:03 Milan, Romero in sede per firmare 09:23 Inter, ...Infatti, Gagliardini è vicinissimo dall'approdare anche ufficialmente al. Per il centrocampista, infatti sono state previste le visite mediche per la giornata di domani ( venerdì 7 luglio ) ...Commenta per primo Roberto Gagliardini rimane in Serie A e in Lombardia: dopo la fine del suo contratto con l'Inter, l'ex Atalanta ha trovato in pochi giorni un accordo con ilsulla base di un anno con opzione per il secondo . Palladino è pronto ad accogliere il suo prossimo rinforzo in una stagione che dovrà essere quella della conferma. IL PROGRAMMA - Gagliardini è ...Gagliardini sta per lasciare l'Inter ed accasarsi al Monza di Raffaele Palladino per la prossima stagione: fissate le visite mediche e firma ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...