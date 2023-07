“Molestie morali e violenza su una persona vulnerabile” | i figli di Alain Delon denunciano la compagna e badante del divo del cinema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) “” e “e sequestro di“: la vittima è ilfrancese dagli occhi di ghiaccioe ad essere accusata – daidell’attore – è la sua, Hiromi Rollin, giapponese 66enne, che da anni si prende cura della star dele che l’attore ha presentato pubblicamente come sua partner nel 2021. La donna e l’attore – ormai 87enne – convivono nella residenza dia Douchy, in Francia, ma la “compagnia” della donna non avrebbe giovato al: secondo quanto dichiarato da Christophe Ayela infatti, legale deiAnthony, Anouchka e-Fabien, la ...