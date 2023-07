Moda sostenibile | le idee shopping

(Di giovedì 6 luglio 2023) Collane e anelli in oro riciclato certificato della collezione Prada Fine Jewelry. E poi giovani brand dall'animo green, linee ad alto tasso di eco-compatibilità e capsule collection amiche del pianeta. In una gallery dove ecologico fa rima con cool,con trendy. A prova di sensi di colpa

E' aperta a Roma la due giorni del Phygital Sustainability Expo , un appuntamento dedicato allae all' impatto ambientale prodotto da abiti e calzature. I consumatori sono ormai abituati alla cosiddetta "fast fashion", la rapida obsolescenza di tutto ciò che indossiamo, con un ...... un hub che incrocia un tessuto creativo e ad alto impatto sociale da una parte, dall'altra la volontà di voler investire nello sviluppo di un concetto die consumo piùtramite la ......è stato dedicato a circa 300 studenti degli Istituti die Design (ProgettoMdR). È proseguita, inoltre, l'attività didattica sui temi dell'economia circolare e della gestione...

Moda sostenibile nasce l'Osservatorio della Femca Canale Energia

Oggi è quindi possibile coniugare la vocazione ESG alle infrastrutture. Si tratta di investire in infrastrutture sostenibili, spesso definite anche “pulite” o “green”, che hanno gli stessi vantaggi ...Dal palco del Phygital Sustainability Expo, il ministro del Made in Italy ha esposto i filoni da affrontare nel settore, dal finanziamenti alle imprese alle procedure passando per lotta alla contraffa ...