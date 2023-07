Moda | Nhn commerce acquista controllo Coltorti boutique

commerce, distributore globale e licenziatario di marchi nel settore fashion e beauty in Corea, è diventata socio di maggioranza di Coltorti, retailer multibrand die lusso con sede a Jesi (...commerce, distributore globale e licenziatario di marchi nel settore fashion e beauty in Corea, è diventata socio di maggioranza di Coltorti, retailer multibrand die lusso con sede a Jesi (...che sarà celebrato con un evento durante la settimana della moda di Parigi nel febbraio 2024, in occasione del 90esimo anniversario dell’azienda marchigiana. Nhn Commerce fa parte del gruppo NHN, che ...Nhn commerce, distributore globale e licenziatario di marchi nel settore fashion e beauty in Corea, è diventata socio di maggioranza di Coltorti, retailer multibrand di moda e lusso con sede a Jesi (A ...