Minacce e sassi contro l' arbitro Arriva il Daspo di un anno al dirigente dell' Angelana

Minacce e sassi contro l'arbitro Arriva il Daspo di un anno al ... LA NAZIONE

L’uomo coinvolto in episodi di violenza e di danneggiamento nei confronti del direttore di gara. L’episodio durante una partita di calcio valida per il campionato allievi under 17.Il provvedimento del Questore a seguito del lancio di sassi e invettive contro l'arbitro durante e dopo una partita di calcio del campionato allievi under 17 ...