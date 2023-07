Milinkovic Savic ha scelto | vuole soltanto la Juve

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023)ha deciso il suo futuro e per il serbo ci sarebbelantus come squadra in cui andareha deciso il suo futuro e per il serbo ci sarebbelantus come squadra in cui andare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista sarebbe in rotta con la Lazio ma per la cessione ha bisogno dell’ok di Lotito. Da Torino non verseranno i 40 milioni richiesti dai biancocelesti che, dal canto loro, hanno capito che ormai è impossibile mettere in piedi un’asta per il giocatore, visto lo scarso interesse suscitato.