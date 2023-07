Milano | ospiti Cpr via Corelli appiccano incendio per protesta | 23 persone ricollocate

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. (Adnkronos) - Poco prima delle 18 di oggi, la polizia diè intervenuta al Cpr di viaper sedare unada parte degliche avevano dato fuoco alle suppellettili di quattro stanze all'interno del settore C, rendendole inutilizzabili. Il questore Giuseppe Petronzi ha inviato sul posto un'aliquota di ordine pubblico a disposizione di un funzionario di polizia per mettere in sicurezza l'area e attribuire eventuali responsabilità per i danni causati alla struttura. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento l'e dichiarato inagibile il settore. Motivo per il quale si sta provvedendo alla ricollocazione delle 23che erano lì ospitate.