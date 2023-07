(Di giovedì 6 luglio 2023) A, ha aperto ufficialmente i battenti lo Spazio Libellula (sito web), un luogo integrato perfettamente nel territorio, a due passi da viale Padova (Via Filippo Tommaso Marinetti 2), focalizzato sulla prevenzione e il contrasto delladi. Un progetto nato in seno a quella che la fondazione Libellula chiama rivoluzione gentile. Un posto necessario, considerato lo scenario attuale che caratterizza il nostro Paese: al 15 giugno infatti, i femminicidi per il 2023 hanno raggiunto quota 43, le donne uccise in totale sono 54. Dando uno sguardo alle molestie o alle discriminazioni sul posto di lavoro, secondo la survey L.E.I. (Lavoro, Equità, Inclusione), realizzata proprio da Fondazione Libellula, una donna su 2 è stata vittima, mentre il 22% ha avuto contatti fisici indesiderati e il 53% ha ricevuto complimenti ...

...avanti uno sciopero della fame di sei mesi - da ottobre 2022 ad aprile 2023 - per protestare... è stato prima nel carcere di Bancali , Sassari, poi in quello di Opera ,. Nel giugno 2023 ...Dal suo arrivo a, avvenuto nel gennaio del 2014, uno scudetto, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia in bacheca. Lo scorso giugno, la finale di Champions persail Manchester City ...- Luigi De Siervo lancia un messaggio sulla vendita dei diritti tv post 2024 durante il varo ... Juventus, Inter o Milan, impegnatele medio - piccole. Adesso, invece, questa facoltà è ...

MILANO/Contro la violenza di genere apre il centro "Spazio Libellula" Quotidiano Sociale

Se non avete mai sentito parlare della rapina a Fairbank, C.S.I. Milano vi farà conoscere una storia da vero Far West ...(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Generali cresce nell'asset management in mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Asia. Lo fa in una operazione senza sborsare un euro, tutta carta contro carta, con la quale ...