Milano | al via da domani mostra di Mm sulla città sotterranea

Abbiamo datoBrozovic dopo tanti anni e investito subito su Frattesi , un ragazzo giovane. ... e uomo mercato nerazzurro, ospite mercoledì sera di un evento alla Triennale die ha fatto il ...Alle attività del nuovo reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'Arnas Civico di Palermo : la nuova unità è stata realizzata ed è gestita in collaborazione con il Gruppo San Donato di. "Un ...... "un dramma" secondo Gabriel Meghnagi, presidenteassociative di Confcommercio. L'anno scorso le offerte erano partite di sabato, il 2 luglio, quest'anno l'inizio è stato spostato al ...Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Inaugura domani, venerdì 7 luglio, alla Centrale dell’Acqua di Mm a Milano, ‘Una rivoluzione sotterranea’, la mostra dedicata allo sviluppo della rete fognaria di Milano d ...(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Silvio Berlusconi Self Made-Man is back!" Questa mattina nel quartiere Isola di Milano, in via Volturno 34 dove viveva, è riapparso un murale di Silvio Berlusconi in una ...