Milano | al via bando per selezioni al master Progea di Statale e Fondazione Fiera Milano

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. (Adnkronos) – A partire da oggi è possibile presentare le domande di ammissione alper la formazione di figure professionali per la progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita, organizzato dall’Accademia. Grazie all’accordo sottoscritto con l’Università degli Studi di, ilviene riconosciuto per la prima volta comeuniversitario di primo livello, con il riconoscimento dei crediti da parte dell’università. Giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, ilprenderà il via il prossimo 13 novembre.forma professionisti come Exhibition ed Event manager in grado di gestire il ...

Il clubi diAldo Rossi, inoltre potrebbe usufruire dei risparmi del Decreto Crescita. Il Milan ... classe 1998, anche se servono 25 milioni di euro per portaro a. In uscita, inoltre, ci sono ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale diche hanno domato le ... hanno puntualizzato daFatebenefratelli. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e ......Report 2023 dell' Energy &Strategy (E&S) della School of Management del Politecnico di, da ... su rotaia,pipeline enave) che di stato chimico - fisico dell'idrogeno (idrogeno puro, in ...

Milano, tragedia sul lavoro in via Boffalora: artigiano muore colpito ... IL GIORNO

Applausi, adrenalina, attesa trepidante: milioni di fan applaudono i Pooh, tornati a incendiare il palco di San Siro a Milano. Oltre 50.000 biglietti ... un susseguirsi di luci e ritmi incalzanti il ...Il clubi di via Aldo Rossi, inoltre potrebbe usufruire dei risparmi del ... anche se servono 25 milioni di euro per portaro a Milano. In uscita, inoltre, ci sono alcuni calciatori come Junior Messias, ...