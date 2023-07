Milan | UFFICIALE l'arrivo di Luka Romero | i dettagli del contratto e il numero scelto

anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - Cheek ale il riscatto di Dia da parte della Salernitana. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A ...Dopo il trionfo del City, ultimo appuntamentodella stagione , ha sollecitato con ... Poi, serve anche un po' di fortuna: non succede tutti gli anni che Juve,, Inter ecc. stentino ...: attraverso un comunicato, la dirigenza rossonera ha presentato il Direttore Sportivo che subentra a Massara Nel turbinio di novità dal punto di vista tecnico e dirigenziale del nuovo ...L’inizio ufficiale del calciomercato è avvenuto il 1 luglio ... Una delle principali cessioni in questa prima fase di calciomercato è senza dubbio quella del Milan che ha ceduto un pilastro del ...Luka Romero è un nuovo giocatore del Milan. Questo il comunicato dei rossoneri: “AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Romero Bezzana. Il centrocampista argentino ha ...