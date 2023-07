Milan spedito verso l’acquisto di Pulisic | cosa serve per chiudere il colpo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Christianviaggiailmanca perl’affare perdel giocatore americano Christianè sempre più vicino al. Il club rossonero e il Chelsea continuano a trattare, con l’affare che sta entrando nelle sue fasi finali dopo l’ultima offerta sui 22 milioni di euro. Lo riferisce il collega Fabrizio Romano, che su Twitter spiega come non si possa ancora parlare di affare fatto, anche se le parti sono sempre più vicine. Si sta discutendo in particolare sulla struttura dell’operazione che porterà lo statunitense in Italia.

Per il centrocampista Marco Brescianini dalsi è alle battute conclusive, idem per l'... In uscita, Roberto Insigne viaggiaverso Palermo mentre non è stato rinnovato il contratto in ...La realtà è che i cugini del, pur tradendo i tifosi, hanno scelto la strada giusta e potranno,... Onana doveva esserein Inghilterra per posta prioritaria alla prima offerta da 50 milioni,...Origi ha deluso in questo ruolo e non è scontato che rimanga al. Potrebbe esserealtrove, così come Charles De Ketelaere che il Diavolo non può aspettare ancora. Il centravanti che più ...Cominciamo dall’affare Frattesi, per mettere subito i piedi nel piatto. Sono evidenti due risultati: 1) sul piano mediatico il Milan ha preso il secondo schiaffone dopo Thuram (del quale, ...La Roma si appresta a completare gli ultimi colpi prima di entrare nella nuova stagione: sfida al Milan per Kamada ...