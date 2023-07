Milan | Sacchi su Pioli | “Con gli americani sa di rischiare | dev’essere più stratega”

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Mi auguro che Stefanosia sempre piùe meno tattico”. Questo è il consiglio di Arrigoal tecnico delnel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore rossonero ha speso parole di stima per il coach del 19° scudetto. “E’ un ragazzo intelligente e sa a che cosa va incontro. Rischia, e lui lo sa. Glinon aspettano se non vedono i risultati. Però lui è un bravo allenatore e lo ha dimostrato soprattutto nella stagione dello scudetto”. “Qualche volta, in particolare nell’ultimo campionato, ha agito da tattico. Invece, se vuole arrivare lontano, deve avere una chiara idee di gioco e proporla ai giocatori fino a far sì che essi la accettino – prosegue– Squadra corta, molto corta, distanze minime tra i reparti, pressing, ...

