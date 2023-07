Milan | Romero | “Un sogno essere qui Tanta voglia di crescere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilha ufficializzato Luka. Dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2027, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni diTV: “Questo club è unper me, è un club constoria e spero di fare bene. Vengo qui con l’idea di imparare da giocatori di altissimo livello, mi impegnerò al massimo per non deludere le aspettative. Romagnoli? Ho parlato con lui prima di accettare, mi ha detto che mi troverò molto bene”. Poi ha concluso: “Il ruolo che mi piace fare tanto è quello dietro la punta, dove giocava Brahim l’anno scorso. Però posso giocare anche come ala sinistra o destra”. SportFace.