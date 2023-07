Milan | nuova pista per Nasti

(Di giovedì 6 luglio 2023) Marcopuò avere un'altra esperienza in Serie B: come riferisce Repubblica, il Bari è in pole per l'attaccante del...

Ilpunta su di lui e l'argentino classe 2004 ha grande voglia di mettersi in mostra nella suaesperienza come rivela a MilanTv.... di ritorno dalla città a nord del fiume Tyne, i momenti iniziali della suaavventura a ... Ilmi ha accolto veramente come un figlio e sicuramente li ringrazierò per tutta la vita, non mi ...Il centrocampista ha cominciato la sua esperienza inglese con la presentazione nella sua..., i tifosi non perdonano Tonali ma c'è chi spera . Tonali e i motivi dell'addio: "La mia scelta ...

Milan, nuova offerta per Pulisic: ora la fumata bianca è più vicina Calciomercato.com

Luka Romero, l’ormai ex calciatore della Lazio è un nuovo giocatore del Milan. A darne l’annuncio è il club rossonero con un comunicato Luka Romero è un nuovo giocatore del Milan. L’argentino lascia ...Torna a parlare del suo addio al Milan Sandro Tonali, che è tornato in Italia dopo aver firmato in Inghilterra il suo trasferimento al Newcastle. "Difficile ...