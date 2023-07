Milan | nuova offerta per Pulisic | i dettagli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilnon molla la pistadel Chelsea e avrebbe aumentato l’sul piatto per convincere i blues Ilnon molla la pistadel Chelsea e avrebbe aumentato l’sul piatto per convincere i blues. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero alzato la cifra a 22 milioni e sperano in una risposta positiva da parte degli inglesi.

I lsi concentra su Pulisic e Morata ma non accantona l'idea Yunus Musah del Valencia, dopo aver chiuso per Loftus - Cheek e aver sondato Singo. Incognite Vlahovic e Chiesa per laJuve,

Affare in chiusura per Reijnders al Milan, l'olandese classe '97 sembra davvero ad un passo dal vestire la maglia rossonera. Dopo l'addio di Tonali, i ...Spuntano due nuovi nomi per il reparto offensivo giallorosso Come noto, la Roma è attivamente alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato; negli ultimi tempi i nomi più caldi sono stati quelli di ...