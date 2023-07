Milan in ritardo | a pochi giorni dal raduno non ha ancora una rosa all’altezza delle big Gazzetta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sulladello Sport, Alessandro Vocalelli scrive del. Pioli deve ricostruire l’intero centrocampo. Aal, i rossoneri non hannounabig. Ilinizierà il ritiro lunedì, poi, tra venti, ci saranno le prime amichevoli negli Stati Uniti, con Real Madrid, Juventus e Barcellona e l’avvio di campionato emerso dal sorteggio di ieri fa tremare i polsi. “Sarebbe dura, anzi durissima, anche se i rossoneri fossero stati confermati in blocco e potessero contare su un impianto già collaudato. E invece no, tutto il contrario. Battuto sul filo di lana per Thuram, sorpassato su Frattesi, ilsi guarda intorno e non può ...

'Le rivali dell''Inter sono insoprattutto per via dei cambiamenti in dirigenza. Napoli,, Lazio e Juventus hanno cambiato direttore sportivo e dovuto rivedere i piani impostati dai ...L'appuntamento è slittato via via di circa tre ore, ufficialmente a causa di "undel volo ... è in arrivo a parametro a zero oltre al già annunciatoSkriniar dall'Inter, anche Marco ...Dopo soli due punti didalla capolista Juventus. Ma fu una inutile vittoria perché quell'... descrivendo il guizzo del centrocampista viola Luigiautore del primo gol, seguito dal ...

Milan in ritardo: a pochi giorni dal raduno non ha ancora una rosa ... IlNapolista

Frattesi è uno dei nomi più caldi sul mercato: cercato da diverse big, finirà all'Inter. Il Milan ha il via libera per un super colpo.L’Inter ha vinto il duello Davide Frattesi col Milan. Ieri la fumata bianca tra nerazzurri e Sassuolo. Ne parla Bucchioni, che valuta brevemente anche il mercato delle due milanesi QUASI PROMESSO SPOS ...