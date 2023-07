Milan | è il giorno di Romero | idoneità sportiva dopo le visite mediche VIDEO

...- 'Io le Bandiere le ho ammainate, tra l'altro mi è stato detto che non è vero che Tonali abbia pianto. Quello che mi dispiace, però, è che in venti minuti viene fatto fuori Maldini. Il...Grazie al gioco, e non alle individualità, ilha vinto lo scudetto l'anno scorso e il Napoli ... di cui non voglio fare il nome, aveva scambiato ilper la notte. Era bravo, ma non era ......confermata quella linea di continuità verso i figli maggiori di cui si è discusso fin dal... ha anche la proprietà del Monza Calcio (squadra comprata dopo la vendita del), e del Teatro ...Questa mattina un'altra tempesta di pioggia e grandine si è abbattuta sul capoluogo lombardo, dove è stato elevato il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro ...«Non ci affittano casa perché siamo gay». Questa è quanto denunciato da Michael Ceglia e William Piacciau, due imprenditori alla ricerca di una casa a Milano, ...