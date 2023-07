Milan | dalla Spagna | Morata sempre più vicino ai rossoneri

(Di giovedì 6 luglio 2023) Potrebbe essere Alvaroil rinforzo offensivo delper la prossima stagione. Secondo il programma radiofonico spagnolo “El partidazo de Cope’, il centravanti dell’Atletico Madrid èpiùall’approdo in rossonero. Il classe 1992, già protagonista in Serie A in passato con la maglia della Juventus e accostato al Diavolo qualche estate fa, avrebbe già detto di sì al ritorno in Italia, esprimendo il proprio gradimento come unica destinazione possibile. Le trattative, stando a quanto raccontato dalle fonti spagnoli, sarebbero già in un punto moltoalla fumata bianca. SportFace.

Antonio D'Ottavio nuovo Direttore sportivo del club rossonero: fa parte del gruppo di lavoro di Moncada e Giorgio Furlani ...Un nome di certo non nuovo negli ambienti rossoneri. Lavora infatti per l’AC Milan dall’anno 2017, periodo in cui ha ricoperto il ruolo di scout del settore giovanile. Prima di lavorare con il Milan ...