Milan | c’è l’offerta per Morata | le ultime

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilsta cercando un rinforzo per l’attacco e vorrebbe riportare in Italia Alvaroe avrebbe mandato al suo entourage la prima proposta Ilsta cercando un rinforzo per l’attacco e vorrebbe riportare in Italia Alvaroe avrebbe mandato al suo entourage la prima proposta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la cifra offerta allo spagnolo è di 4 milioni di ingaggio (uno in più di quello che guadagna attualmente), mentre per l’Atletico basterebbero i 10-12 milioni della clausola.