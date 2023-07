Milan | arriva l’ufficialità | Luka Romero è un nuovo giocatore rossonero

Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - Cheek ale il riscatto di ...a titolo definitivo dopo la fine del suo contratto con l'Olympique Marsiglia. NICOLA LEALI al ...... che nel corso delle settimane era stato corteggiato anche da, Barcellona , Lipsia e tante ... Ha 18 anni edopo essere stato proclamato campione della Coppa di Turchia in questa stagione ...Intanto, è con le prime ore della mattina di giovedì 6 luglio che ila definire un colpo in entrata: si tratta dell' argentino classe 2004 Luka Romero , svincolato dalla Lazio e giunto ...Torino molto attivo sul calciomercato: Vagnati si prepara a chiudere l'affare Doig, e nello stesso tempo stringe i tempi per Mazzocchi ...Il Milan ha scelto l'erede di Paolo Maldini. Nessun "nuovo acquisto" in dirigenza, come preannunciato dalla proprietà americana, per sostituire la leggenda rossonera, ...