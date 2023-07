(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Per "il triennio 2023-il governo prevede complessivamente 452.000" diin base al.?Il Consiglio dei ministri "ha approvato, in esame preliminare, ildel presidente del Consiglio dei ministri relativo alla programmazione deid’ingresso legale in Italia deiper il triennio 2023-. "Al fine di promuovere l’immigrazione legale", si legge, "ilincrementa le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro ed estende le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti". Per "il triennio 2023-il governo prevede complessivamente 452.000 ...

"Al fine di promuovere l'immigrazione legale", si legge, "ilincrementa le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro ed estende le categorie professionali e i settori produttivi ...... anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nele maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere ......appariva trasfigurata quando si opponeva alla dichiarazione dello stato di emergenza Eppure in unha introdotto lo stato di emergenza visto che non riesce a gestire la crisi dei', ...

Migranti: ok dal Consiglio dei ministri al nuovo decreto flussi, in 3 anni 452 mila Agenzia ANSA

Tra "le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici", scrive palazzo Chigi, "una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza ...Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il dpcm con la "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025". È quanto si legge n ...