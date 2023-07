Mic | Capitale della Cultura 2026 | presentate 26 manifestazioni d’interesse

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il ministerorende noto che sono ben 26 le città italiane e le unioni di Comuni che, entro il termine del 4 luglio, hanno inviato la manifestazioneper il bando “italiana”. Presenti 14 regioni italiane, con un’ampia distribuzione geografica da nord a sudNazione. Per proseguire la corsa verso il titolo, le aspiranti Capitali dovranno perfezionare la loro candidatura inviando – entro il prossimo 27 settembre – un dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore, delle arti,valorizzazione territoriale e turistica. Il dossier di ...

"Puntiamo su città italiane medio piccole che si candideranno per diventareper un anno, ...del bando pubblico Tocc per la transizione digitale degli organismi culturali e creativi delche ...C'è anche Carpi fra le candidate a "italiana della Cultura 2026", l'iniziativa del Ministero della Cultura () che premia con un milione di euro la città con il miglior progetto per l' anno del titolo. La "manifestazione d'...... il Castello di Santa Severa, gestito da LAZIOcrea d'intesa con, Soprintendenza Archeologia ... Istituti Scolastici, Comuni, Province, Città Metropolitana e Roma'. ' I nostri traguardi ...

Capitale della Cultura 2026, MiC: presentate 26 "manifestazioni di ... Ministero della cultura

Il ministero della Cultura rende noto che sono ben 26 le città italiane e le unioni di Comuni che, entro il termine del 4 luglio, hanno inviato la manifestazione d’interesse per il bando “Capitale ita ...Senigallia si candida a capitale italiana della cultura, unica delle Marche Rivali agguerrite, sono ben 25: tra queste Rimini, Lucca, Maratea, Cosenza, Gaeta, l'Aquila Senigallia si candida a capitale ...